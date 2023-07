Foggia, Delio Rossi: “Lecco? Successe cose sotto gli occhi di tutti. Fare ricorso…”

Una favola meravigliosa quella del Foggia che ha scalato la classifica del girone C con l'insediamento in panchina di Delio Rossi ed ha ridato entusiasmo ad una piazza calorosa come quella rossonera nella cavalcata playoff. A suon di rimonte clamorose in extremis, i satanelli sono arrivati alla finale del minitorneo, venendo però battuti dal Lecco di Luciano Foschi sia all'andata sia al ritorno. Dopo alcune settimane dalle proprie dimissioni dall'incarico di tecnico rossonero, Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di StatoQuotidiano.it:

"Il Lecco non ci è stato superiore nelle due partite. Se ci fosse stato dato il nostro, il Foggia molto probabilmente sarebbe in Serie B, con la promozione conquistata sul campo. I ricorsi non mi interessano. Sono un uomo di campo, non di politiche federali. Dico solo questo: in campo nelle due gare contro il Lecco sono successe delle cose che sono sotto gli occhi di tutti. Perché sono successe? Non lo so".