Corini: “L’ambizione è quella di portare Palermo in Serie A e lotteremo per provarci”

Il Palermo alloggerà in Trentino Alto-Adige da questa domenica 9 luglio fino al 4 agosto. Inizia dunque ufficialmente il ritiro dei rosanero in vista del prossimo campionato di Serie B, con l'obiettivo fissato che è quello della promozione in massima serie. La formazione e lo staff di Eugenio Corini al completo sono arrivati questa mattina alla sede di Ronzone per cominciare il ritiro dopo i tre giorni di Veronello. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico di Bagnolo Mella:

"La stagione 2003-2004 fu importante, a gennaio la squadra fu rinforzata molto. Anche quando hai le potenzialità per vincere non è detto che tu riesca. Lo scorso anno il Frosinone ha dominato il campionato e non era previsto. In quell'anno con Zamparini siamo rimasti insieme nelle difficoltà, fu una stagione trionfale. E' un percorso che inizia e che vivrà di tantissime fasi, bisogna affrontare i momenti con la visione di quanto bisogna essere forti per vincere un campionato a Palermo. L'ambizione è quella di arrivare in Serie A e lotteremo per provarci".