Foggia, alla ricerca del sostituto di Delio Rossi: in pole l’ex Cerignola Pazienza

Il Foggia dopo aver salutato il suo condottiero Delio Rossi è andato alla ricerca di un degno sostituto: il prescelto sembra essere Michele Pazienza, reduce dall'esperienza positiva con l'Audace Cerignola in Serie C

Una favola meravigliosa quella del Foggia che ha scalato la classifica del girone C con l'insediamento in panchina di Delio Rossi ed ha ridato entusiasmo ad una piazza calorosa come quella rossonera nella cavalcata playoff. A suon di rimonte clamorose in extremis, i satanelli sono arrivati alla finale del minitorneo, venendo però battuti dal Lecco di Luciano Foschi sia all'andata sia al ritorno. A margine della grande delusione, il club del patron Canonico ha dovuto anche incassare le dimissioni dell'ex tecnico di Palermo e Ascoli tra le altre.