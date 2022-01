Fidelis Andria, il DG Camicia: “Rinvio delle partite? Scelta saggia. Il calcio…”

Le dichiarazioni di Giuseppe Camicia, direttore generale della Fidelis Andria, a proposito delle modifiche al calendario della Serie C dettate dall'aumento dei contagi da Covid-19 nei club

Tramite i canali del sito ufficiale del club, il direttore generale della Fidelis Andria Giuseppe Camicia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinvio della seconda e terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. La formazione pugliese, oltre a dover continuare il proprio cammino nel girone C, dovrà anche giocarsi la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Sudtirol(LEGGI QUA).