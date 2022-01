Coppa Italia Serie C, slittano semifinali e finale: ecco le nuove date

Sono state rese note le nuove date delle semifinali e della finale della Coppa Italia di Serie C

In virtù del forte aumento dei casi di Covid-19 in Serie C, la Lega Pro ha deciso il rinvio della terza giornata di ritorno, con la conseguente modifica del calendario dalla quarta alla decima giornata. Comunicato lo slittamento anche delle semifinali e della finale di Coppa Italia di Serie C, attraverso una nota diramata pochi istanti fa dalla Lega Pro.