Catania-Turris, Curado: “Nuovo inizio, c’è entusiasmo. Contento per il gruppo”

"Quando cambia l’allenatore cambia anche l’aria, mentalmente; è un nuovo inizio ed è sempre così, ci ha dato qualcosa in più, c’era entusiasmo nello stadio ed è un capitolo nuovo. Il mister ha introdotto il suo modo di lavorare sulle palle inattive, che sono importanti sia per sbloccare sia quando non sei in giornata. Sono molto contento per il gruppo. Questa è una vittoria importante per tutti: squadra, tifosi e società”.