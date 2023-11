Catania, Sarao: “Campionato complesso. Per Lucarelli lo scudetto è la prima cosa”

“Il nostro campionato è molto complesso, nessuna partita è scontata. Per questo motivo ancora c’è possibilità di raggiungere il grande obiettivo a cui il nostro mister, come noi, tiene moltissimo. Cristiano Lucarelli è un allenatore molto schietto, conosce questa piazza e può darci tanto”. Lucarelli ha lavorato molto bene con la testa. Contro la Turris eravamo attivi fino all’ultimo secondo, pronti a prenderci questi tre punti. Il mister ci ha chiesto di essere più concreti, di affrontare i problemi della partita a testa alta. Per Lucarelli lo scudetto del Catania è la prima cosa, non si può sbagliare atteggiamento”.