Catania, parla Grella: “Obiettivo primi tre posti. Tabbiani e centro sportivo…”

"C’è tanto da raccontare oggi. Il dialogo con la città e con i nostri tifosi per me è molto importante. È molto importante conoscere l’idea di chi deve comunicare perché il peso delle nostre parole è fondamentale per portare avanti i nostri progetti. In questo momento sono state fatte riflessioni e valutazioni. Anche io ho fatto tante riflessioni in queste due settimane sul nostro progetto. Dico ai nostri tifosi che noi ci siamo, non c’è un dipendente che non tiene al suo lavoro. È normale che quando fai parte di una squadra di calcio il risultato possa essere negativo. Io ho sempre cercato di vivere le gare per migliorare e non sempre questo è facile. Anche io mi emoziono in base ai risultati. Con Pelligra parlo tanto, ultimamente ancora di più per dare a lui garanzie e sicurezze sul nostro progetto su cui noi crediamo molto. Oggi è un momento difficile. Il mio carattere porta al fare e non al parlare, però il dialogo serve. Noi vogliamo arrivare in fondo. Vorrei fare delle precisazioni. Io ho sempre portato rispetto e penso che sia giusto pretenderlo indietro. Si è toccato il fondo quando è stata contatto mio figlio. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi tre posti. Il presidente ha messo a disposizione un budget importante, mi sono confrontato con tanti dirigenti del calcio italiano. Con questo budget io penso che possiamo arrivare tra i primi tre posti. Risparmiare? Sostenibilità? Vuol dire investire oggi per creare delle basi. Giusto o sbagliato solo il tempo ci darà ragione. Stiamo cercando di creare un movimento sostenibile".