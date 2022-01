Calciomercato Serie C, Catanzaro: dopo Sounas, Iemmello e Maldonado, ufficiale Biasci

Il Catanzaro si aggiudica anche Biasci dal Padova, dopo gli arrivi di Sounas, Maldonado e Iemmello. Potrebbero esserci contro il Palermo

Il Catanzaro ha già smaltito la sconfitta contro il Padova in semifinale di Coppa Italia Serie C , concentrandosi nuovamente sul calciomercato. La formazione calabrese è senza dubbio una delle protagoniste di questa sessione, con l'acquisto di Iemmello che sembrava già essere la ciliegina sulla torta servita sul piatto di mister Vivarini . Invece, dopo gli arrivi di Sounas, Bjarkason e Maldonado , è ufficialmente giallorosso anche Tommaso Biasci , attaccante classe 1994 che, ironia della sorte, arriva proprio dallo stesso Padova .

Biasci , profilo monitorato nelle scorse settimane anche dal Palermo , potrebbe essere già disponibile in occasione della prossima sfida del Catanzaro proprio contro i rosanero, in programma lunedì 24 gennaio alle 21.00.

Questa la nota ufficiale del club calabrese: "Rinforzo in attacco per il Catanzaro che si assicura dal Padova le prestazioni di Tommaso Biasci, che arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto con opzione da esercitare a giugno. L’attaccante toscano, classe 1994, cresciuto nei settori giovanili del Pisa e del Livorno, ha vestito tra i professionisti le maglie della Lucchese, Paganese, Carrarese e Carpi, prima di approdare a Padova nel gennaio scorso".