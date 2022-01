Serie C, Iemmello conferma il ritorno al Catanzaro sui social. Ci sarà col Palermo?

Iemmello torna nella sua Catanzaro e lo annuncia tramite un indizio su Instagram. Potrebbe farsi trovare già disponibile contro il Palermo

Dopo un lungo tiro e molla, sembra che la telenovela sul futuro di Pietro Iemmello in questa sessione di calciomercato sia giunta al termine. Dopo un iniziale, almeno presunto e poi smentito, corteggiamento dell'Avellino, l'ex attaccante del Perugia attualmente in forza al Frosinone pare abbia scelto la sua prossima destinazione. Dopo ben quindici anni, Iemmellotorna nella sua Catanzaro, città in cui è nato il 6 marzo del 1992 e ad annunciarlo è stato lo stesso bomber tramite un indizio sul proprio profilo di Instagram. "Sembrava impossibile potesse capitarmi e invece mi è successo veramente”, queste sono le parole pubblicate dall'ex Sassuolo su uno sfondo giallo e rosso come i colori del club in cui sta per approdare. Vedremo se il Catanzaro riuscirà in pochi giorni ad integrare in gruppo l'attaccante per poi schierarlo contro il Palermo nel match in programma il 24 gennaio alle 21.00 nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie C Girone C.