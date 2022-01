Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Padova 0-1: i biancoscudati volano in finale

Padova in finale di Coppa Italia di Serie C. La compagine biancoscudata supera di misura il Catanzaro che chiude in dieci uomini la sfida del "Nicola Ceravolo" dopo l'espulsione di Fazio

Termina 0-1 la sfida in programma al "Nicola Ceravolo" tra Catanzaro e Padova, gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Successo esterno dunque per il Padova guidato dal tecnico Massimo Pavanel, che in virtù dell'1-1 interno dell'andata sarà la prima finalista del trofeo di Lega Pro. La formazione biancoscudata si è imposta di misura sul Catanzaro, grazie al gol messo a segno al decimo minuto del primo tempo, dall'esterno d'attacco classe 1997, Alfredo Bifulco. Nulla da fare dunque per la formazione calabrese di coach Vivarini che ha chiuso in dieci uomini la gara del "Ceravolo" dopo l'espulsione di Fazio.