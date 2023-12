Avellino, ecco il primo innesto di mercato: è fatta per l’ex Reggina Liotti

Primo innesto per l'Avellino di Pazienza. E' fatta per l'arrivo di Daniele Liotti svincolato dopo l'esperienza alla Reggina

Primo innesto in vista della seconda metà di stagione per l'Avellino. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club irpino avrebbe trovato l'accordo con Daniele Liotti, terzino classe 1994 con 94 presenze in carriera in Serie B e ben 116 in Serie C.