Champions League, 6a giornata: vince il Lens. Pari tra PSV e Arsenal

Ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Due le partite in programma alle ore 18:45: Lens-Siviglia, PSV-Arsenal. Vincono i francesi nel finale 2-1 grazie alla rete di Fulgini che però non basta per arrivare secondi. Nell'altra sfida 1-1 il risultato finale. Gol per Vertessen per gli olandesi che risponde alla rete iniziale di Nketiah. Con questi risultati primo posto per i Gunners seguiti dalla squadra dei Paesi Bassi. Ultimo posto per gli andalusi.