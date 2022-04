Vicenza, Baldini: “Grande sfida, Catania mi ha dato tanto. Ieri ho pianto…”

Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Vicenza: le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Catania e dal ds Federico Balzaretti in conferenza stampa

La notizia era nell'aria, questa mattina l'ufficialità: Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Vicenza . Dopo il fallimento del Catania e l'esclusione degli etnei dal campionato di Serie C , con il conseguente svincolo di tutti i tesserati, il tecnico originario di Massa ha firmato il contratto che lo legherà al club che milita attualmente in Serie B fino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo con i biancorossi.

Una decisione "maturata ieri", ha spiegato il direttore sportivo del Vicenza Federico Balzaretti . "Lo conosciamo dai tempi della Roma e ha caratteristiche temperamentali utili in questa fase, ci darà una mano. C’è un’opzione anche per la prossima stagione a prescindere dalla categoria", le dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa.

"Punterò su aggressione, pressing e conquista palla - ha detto Baldini, che prende il posto di Cristian Brocchi -. Per me è una grande sfida. Porterò alla squadra la mia passione e determinazione. Modulo? Mi piace parlare di occupazione degli spazi, voglio fare la partita non mi piace subire il gioco. Mancano sei partite, non quattro. Dobbiamo dare il massimo. Catania? Mi ha dato tanto, se sono qui è merito dei ragazzi. Sono passato dal piangere con i ragazzi, fino a ieri a pranzo infatti eravamo insieme, a venire qui. Tutto in una giornata. Li ringrazio per aver lottato e portato avanti una stagione complicatissima", ha concluso.