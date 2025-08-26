Venezia, un big lascia per la Serie A: il Parma chiude per Oristanio

Il Venezia continua il suo mercato per regalare la migliore rosa possibile a Stroppa. Ma, nonostante la probabile permanenza di alcuni dei big - Busio su tutti - una buona fetta dei protagonisti dello scorso anno ha lasciato, o lascerà, i lagunari in questa sessione di mercato. Dopo Idzes e Candè, ceduti entrambi al Sassuolo, e la possibile cessione di Nicolussi Caviglia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il prossimo big a lasciare dovrebbe essere Oristanio. Il talentuoso trequartista si è ben distinto nella passata stagione, attirando su di sè tanti interessi, ma la compagine che dovrebbe assicurarsi le sue prestazioni sportive è il Parma, che nelle ultime ore ha trovato l'accordo con gli arancioneroverdi e con il calciatore: prestito con diritto di riscatto a circa 8.5. Domani le visite mediche.