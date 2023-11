Venezia, Johnsen: “Catanzaro mi ha sorpreso. Parma squadra più completa. Serie A…”

Una delle stelle del Venezia commenta così l'avvio di stagione positivo, analizzando alcune squadre di Serie B che lo hanno impressionato.

"Sapevamo di avere una buona squadra, ma la B è difficile. Non guardiamo troppo alla classifica, può succedere qualsiasi cosa. Però crediamo in noi stessi". Lo ha detto Dennis Johnsen, esterno norvegese del Venezia tra i protagonisti di questo inizio di stagione positivo per i lagunari attualmente secondi in classifica, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

Discontinuità - "Penso sia normale che io faccia errori, perché cerco di creare qualcosa. Se non sbagliassi significherebbe che c’è qualcosa che non va, anche se cerco di farlo meno possibile. Detto questo se segno come è successo venerdì sera sono contento, a prescindere da come gioco".

Squadra che lo ha impressionato di più - "Il Catanzaro, senza dubbio. Parma? Certamente è una grande squadra, forse la più completa. Giocare contro di loro è stato più facile che con altre, per via del loro modo di stare in campo. Ma la squadra che mi ha impressionato di più è il Catanzaro: costruzione da dietro, tante rotazioni, tanta dinamicità".

Sogno promozione in Serie A -"Se la gente lo dice è una cosa bella perché significa che stiamo facendo bene. Ma davvero tutto può cambiare. Certo, nella squadra abbiamo i nostri obiettivi".

