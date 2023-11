Spezia, per D’Angelo manca solo l’ufficialità. Rassicurazioni a gennaio per il mister

Lo Spezia sfrutterà il calciomercato di gennaio per acquistare giocatori in linea con le idee di D'Angelo, prossimo alla panchina ligure.

Lo Spezia sta attraversando un momento complicato. Dopo il pareggio che aveva iniettato fiducia nella squadra ligure, sono arrivati tre "X" e una sconfitta. Troppo poco per una formazione che ai nastri di partenza avrebbe dovuto lottare per la promozione. Dopo l'esonero per Massimiliano Alvini, le aquile hanno deciso di puntare le proprie fiches su Luca D'Angelo, messosi in luce con il Pisa nella storia recente.