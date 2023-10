Venezia, il ds Antonelli: “Grazie per quello che fate. Ho una missione”

"Essere qui per me è una fonte di ricarica di energia, la mia missione è sempre quella di portare energia nuova alle persone che lavorano con me, ho un capitano veramente valido da questa parte che trascina tutta la squadra e tutto l’ambito sportivo, ma anche io sono assistito da ragazzi che lavorano insieme a me. Ci sosteniamo a vicenda. Da questo posto, è stato il primo in cui sono venuto l’anno scorso appena sono arrivato, trasmetto l’energia a tutti coloro che lavorano con me. Grazie per l’accoglienza e per tutto ciò che fate per il Venezia".