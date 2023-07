Ternana, Lucarelli: “Mio sogno era Serie A. Magari sarà l’errore della mia vita…”

"Una settimana prima dell’incontro con Guida avevo ricevuto una chiamata da Leone che mi chiedeva se fossi interessato alla risoluzione del contratto. Poi ho ricevuto la chiamata di Guida e quindi pensavo fosse la prosecuzione di quella chiamata invece poi sono andato a Roma e mi ha spiegato le sue idee per il futuro. Ho trovato una persona serissima, mi ha colpito molto, già il fatto di avere una persona cosi pacata e chiara è raro nel calcio di oggi. Mi ha detto che non aveva la necessità di cercare un altro allenatore, con me ha detto che vuole ricostruire un ciclo, delle proposte che avevo in mano ne avrei accettata solo una perché il mio sogno è allenare in Serie A, io avevo deciso di stare fermo fino ad ottobre ed invece quando mi si è prospettata questa situazione ho deciso di accettare. Magari sarà l’errore più grande della mia vita, spero di riuscire a riniziare un ciclo che era evidentemente finito, mi sento un po’ come quando firmai quella lettera, non potevo sottrarmi anche io di tornare in un posto dove sono stato stimato e rispettato. Non mi sono sentito di voltare le spalle alla Ternana, mi sono rimesso in gioco, con questo quarto pareggio gli anni che sono stato a Livorno e per me questo dal punto di vista affettivo dice tanto. Ricominciare da capo non mi spaventa, quel gruppo aveva dato tutto quello che poteva, come è finito il campionato scorso ha dimostrato che qualcosa doveva cambiare a partire dai giocatori in rosa. Da un punto di vista umano mi dispiace aver dovuto salutare tanti giocatori, Marino è stato mio capitano per 3 anni, Anthony, Antonio, sono stati giocatori che con me hanno fatto le loro annate migliori, sono stati dei perni di una Ternana bella da vedere almeno per 3/4 della mia gestione e ci siamo levati tante soddisfazioni vincendo più del 50% delle partite nonostante tante, tantissime difficoltà. Siamo stati bravi a nasconderle ma non è stato semplice. Ora si tratta di trovare altri Partipilo, altri Palumbo, altri Corrado";