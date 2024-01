SudTirol, Valente: “Feralpisalò viene da momento top, noi preparati bene. Kurtic…”

Il SudTirol si approccia al nuovo 2024 con l'obiettivo di salvare la categoria! Le ultime partite, nonostante il cambio di guida tecnica, che ha visto Federico Valente prendere il posto di Pierpaolo Bisoli , non hanno portato i risultati sperati. Una vittoria e tre sconfitte non sono un rendimento soddisfacente, infatti gli innesti di Kurtic , Scaglia e Molina , serviranno per dare una mano in più alla squadra, in termini tecnici e di esperienza. In vista del match di domani, contro la Feralpisalò , il tecnico bolzanino ha fatto il punto in sede di conferenza stampa:

"La squadra ha lavorato benissimo negli ultimi dieci giorni. Siamo contenti di ripartire, non vediamo l'ora di riniziare domani alle 14:00. Loro vengono da un buon momento, aver fatto sette punti in tre partite dà sicuramente autostima. Noi ci siamo preparati bene, abbiamo guardato come giocano e penso che la cosa più importante sia la nostra intensità, la volontà di difendere con tutto quello che si ha. Questa sarà la base e, partendo da li, vedremo come si svolgerà la partita. Modulo? Proviamo più cose, nel calcio ci dobbiamo adattare a quanto ti dà l'avversario e la tua rosa. In allenamento, in questi dieci giorni, abbiamo provato più cose, ma non sono ancora certo dello schieramento. Dei nuovi arrivati Scaglia è il giocatore che è completamente a disposizione, Kurtic non partirà dall'inizio perché non è al 100%, ma è pronto a darci una mano per qualche minuti e, sapendo battere i rigori può essere un'alternativa a Casiraghi: nel caso ci fosse un penalty lo batterà chi se la sentirà. Molina è infortunato. Torna Odogwu, che in avanti è sempre un bel punto di riferimento. Negli ultimi giorni si è allenato intensamente con il gruppo ed è a disposizione, per la prima volta da quando ci sono io, da lui ci aspettiamo di sicuro almeno 15-20 minuti. Mercato? Di questo se ne occupa il direttore. A ogni modo le prossime partite saranno funzionali al mercato, che è ancora lungo".