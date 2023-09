SudTirol-Modena, Bianco: “Loro tosti come Bisoli, noi vogliamo continuità”

"Sì, sarà la mia prima volta al Druso, ma conta di più la presenza sul campo dei miei calciatori. Il Sudtirol è una realtà importante a livello nazionale, per serietà, organizzazione e competenza. - continua Bianco come si legge sul sito del Modena - È da un po’ di anni che lavorano bene con il direttore sportivo Paolo Bravo, ogni allenatore che arriva riesce a fare ottimi risultati grazie al supporto della società. La compagine altoatesina non molla mai e lo hanno fatto nell’ultimo turno anche a Terni. Come dico spesso le squadre prendono sempre il carattere del loro allenatore. Bisoli non devo presentarlo certo io, è uno dei più esperti della categoria e le sue formazioni hanno un’identità ben precisa. Sarà una gara difficile, ma il Modena ha voglia di dare continuità a ciò che ha fatto in queste cinque partite”.