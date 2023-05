SudTirol-Bari, formazioni ufficiali: titolari Antenucci e Fiordilino, out Folorunsho

La semifinale d'andata dei play-off di Serie B, Südtirol-Bari con calcio d'inizio alle 20:30, sarà visibile in diretta streaming su Dazn, e in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251). La partita potrà essere vista in streaming anche su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.