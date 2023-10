Spezia, Zoet: “Serie B non iniziata nel migliore dei modi. Dopo la sosta vogliamo…”

"Sono contento di avere dato il mio contributo alla squadra di avere mantenuto la porta inviolata, anche se avremmo voluto a tutti i costi regalare una vittoria ai nostri tifosi. È mancata un po' di cattiveria negli ultimi venti metri, ma è comunque un punto in più nel nostro cammino ed è importante dare continuità ai risultati. Ora ci aspettano due settimane di lavoro, per poi tornare in campo e riprendere la nostra stagione, cercando di fare ulteriori passi in avanti. Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi, però non ci siamo dati per vinti e abbiamo sempre continuato a lavorare forte per riprenderci in classifica. Stiamo crescendo, sotto tutti gli aspetti, e nelle ultime partite abbiamo raccolto punti, forse anche qualcuno in meno rispetto a quanto avremmo meritato, ma l'importante è comunque che la squadra continui a risalire la classifica e che il momento più difficile sia stato lasciato alle spalle. Qua a Spezia sto veramente bene, indossare la maglia bianca è sempre bello, è il quarto anno che sono qua e mi trovo veramente bene. Ovviamente ho tanta fame di giocare, ma questo è il calcio, io continuerò sempre a lavorare per farmi trovare pronto".