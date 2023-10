Palermo-Spezia, Alvini perde l’ex Cagliari Ekdal in vista del big match del “Barbera”

Cartellino rosso pesante per l'ex centrocampista di Sampdoria e Cagliari. Ekdal è squalificato per Palermo-Spezia di Serie B.

Albin Ekdal sarà costretto a non partecipare al prossimo incontro di Serie B tra Palermo e Spezia. L'esperto centrocampista ex Sampdoria e Cagliari ha rimediato un cartellino rosso proprio nei minuti finali del match pareggiato a reti bianche contro il Pisa.

Lo svedese classe 1994 è dunque squalificato per la gara del "Renzo Barbera" in programma il prossimo lunedì 23 ottobre alle ore 20:30 e che si disputerà quindi dopo la sosta dettata dagli impegni delle Nazionali. Tegola per mister Massimiliano Alvini che perde dunque l'esperienza in mediana di Ekdal contro una delle principali contendenti al vertice della categoria.