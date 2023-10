Serie B, 9ª giornata: super Coda, la Cremonese vince a Como. Pari tra Spezia e Pisa

Si chiude la nona giornata di Serie B con i due posticipi domenicali delle 16:15 che congedano gli appassionati in prossimità della sosta dettata dagli impegni delle Nazionali. La Cremonese recupera terreno in classifica battendo il Como, grazie alle reti del solito Massimo Coda e dell'ormai più che ritrovato Okereke. Per i lariani gioia strozzata dal VAR, con il super gol di Simone Verdi annullato per una posizione irregolare di Cutrone. Nella ripresa botta e risposta tra i due bomber già citati, con l'ex Milan e Fiorentina ad accorciare le distanze e l'ex Genoa e Benevento a riprendersele con una doppietta che ha fissato il risultato sull'1-3. Secondo tempo dai ritmi frenetici con un'espulsione per la formazione ospite con Lochoshvili ed un calcio di rigore sbagliato proprio da Cutrone. Poche emozioni e reti bianche, invece, tra Spezia e Pisa. Da segnalare un cartellino rosso nel finale per Albin Ekdal che salterà dunque il match di Palermo.