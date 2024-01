Spezia, D’Angelo: “Amian ha chiesto la cessione, sabato sarà con noi. Como top in B”

"La squadra si è allenata bene nella sosta e anche se abbiamo qualche calciatore non al meglio, abbiamo ancora un po’ di tempo per vedere di recuperare tutti; Kouda non sarà della partita a causa della squalifica, ma anche se l’emergenza numerica continua per vari motivi, noi dovremo cercare di fare risultato con tutte le nostre forze, lasciando gli alibi fuori dal campo. Amian? Ha saltato solo un allenamento perché avvertiva mal di schiena. È inutile girarci intorno, sappiamo che ha chiesto di esser ceduto, ma è un ragazzo serio e ha dato la disponibilità a esserci, pertanto sabato sarà indiscutibilmente della partita. L’arrivo di Vignali è stato molto importante perché si tratta di un calciatore esperto e duttile, che tiene particolarmente alla causa dello Spezia e che ci darà una mano a far capire a tutti cosa serve per giocare in questa squadra; il mercato è sempre molto difficile e complicato per tutti, ci sono colloqui giornalieri con la società e siamo tutti d'accordo sul fatto che la squadra vada rinforzata con almeno un calciatore per reparto, al netto di eventuali partenze che potrebbero richiedere nuovi innesti, quindi speriamo dalla prossima settimana di poter chiudere qualche movimento. Sono sicuro che la società farà quanto mi ha prospettato e lo farà perché serve una mano da parte di tutti per spingere la squadra verso la salvezza ed è indubbio che la squadra vada integrata anche numericamente".

"Verde a me non ha mai espresso la volontà di partire e penso che lo dimostri quotidianamente, lavorando con grande impegno, sia in allenamento che in partita; Moro leggo che è in partenza, ma io lo terrei volentieri e a mio avviso è un calciatore che può esplodere da un momento all’altro e mi aspetto che lo faccia con la maglia dello Spezia, quindi me lo tengo volentieri, anche se un’altra punta deve comunque arrivare. Cipot ha qualità importanti, non possiamo garantirgli magari il minutaggio che desidererebbe, ma anche lui lo terrei volentieri qui, poi ovviamente per tutti vale il mercato, al di là di quello che sono i miei desideri. Il Como è tra le migliori squadre del campionato e da parte nostra ci sarà bisogno di una prestazione tosta sotto tutti i punti di vista; possiamo far bene anche in Lombardia sabato pomeriggio e non lo dico tanto per dire, ma perché ne ho la convinzione e la squadra è pronta per giocare la partita con tutte le armi che ha. La posizione di classifica non è buona, la squadra può anche essere preoccupata, ma abbiamo le armi per risalire la classifica; serve però tempo, è una mezza maratona, non pensiamo di salvarci nelle prime cinque giornate del ritorno, ma bisognerà lottare fino alla fine con lo spirito che vedo quotidianamente negli occhi dei miei ragazzi".