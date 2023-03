Spal-Frosinone, Oddo: “Col Genoa ci stava il ko ma non oggi. Nainggolan e Rossi…”

"Abbiamo giocato oggettivamente contro due squadre forti, quali Genoa e Frosinone, nelle ultime due gare. Mentre il Genoa ci era stato superiore per tutta la partita, pur essendo ordinati, oggi abbiamo fatto per me la miglior partita da quando sono qui. Meritavamo il pari, la sconfitta è immeritata visto quanto abbiamo spinto per cercare il pareggio nella ripresa. I ragazzi sono stati bravi in entrambe le fasi, rispettando le mie richieste sul campo. Purtroppo queste sono partite che si risolvono con episodi e faccio i complimenti a Lucioni per il gol ed a Turati per le sue parate. Scendendo in campo sempre con questo atteggiamento sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine. Nainggolan ha avuto un problema al polpaccio, ho inserito Pepito Rossi perché avevo bisogno della sua esperienza. La sua condizione fisica non è ottimale per ora ma è pur sempre un giocatore che sa farsi vedere tra le linee".