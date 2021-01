Serie B, Lecce-Monza è il big match: Brocchi con Balotelli e Boateng titolari. Le formazioni ufficiali della sfida al ‘Via del Mare’

Tutto pronto per Lecce-Monza.

Alle ore 16.00, salentini e brianzoli saranno impegnati nel big match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: un faccia a faccia tra due compagini che nelle ultime giornate di campionato stanno vivendo un momento totalmente differente. Da un lato il Lecce del tecnico Eugenio Corini, sesto in classifica con 25 punti, che ha vissuto un buon avvio di stagione, ma che nelle ultime cinque giornate ha totalizzato solamente cinque punti, compagine giallorossa fermata nell’ultimo turno, in veneto sul 2 a 2, da un Cittadella tosto e capace di far fronte a mille difficoltà.

Sull’altro versante il Monza di Cristian Brocchi che vola sulle ali dell’entusiasmo, con i biancorossi terzi in classifica a quota 29 punti, frutto anche della scalata compiuta grazie al rendimento fornito a degli ultimi 5 match di campionato nei quali i brianzoli hanno totalizzato 4 vittorie ed una sola sconfitta. Monza, che ha sfoderato l’asso nella manica Balotelli nel big match contro la Salernitana: SuperMario è andato a segno dopo appena 4 minuti e ha sfoderato una prova di spessore in quei 62 minuti di gioco in cui è stato in campo. I brianzoli si sono imposti con 3 gol contro i campani, imponendo di fatto la loro candidatura per per il primato in classifica, ora più che mai.

VIDEO Monza-Salernitana, il primo gol di Balotelli in Serie B: bastano quattro minuti a Super Mario per far felice Brocchi

La gara in programma allo Stadio ‘Via del Mare’, dunque, mette in palio tre punti importanti, sia in chiave playoff che per la promozione diretta.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Dermaku, Meccariello, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Mancosu; Coda, Stepinski.

Monza, Galliani: “Fiducia in Brocchi, Balotelli leader dentro e fuori dal campo. Mercato? Abbiamo le idee chiare”

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Barberis, Barillà, D’Errico; Balotelli, Boateng, Frattesi.