Serie B, Soleri: “Ho il Palermo nel cuore. Il gol in rovesciata? Puro istinto”

IL GOL IN ROVESCIATA

Il classe '97 ha parlato del suo gol in rovesciata contro la Salernitana nell'ultimo turno di Serie B: "Una rovesciata così l’avevo già segnata al Bologna, in amichevole, con la maglia del Palermo, ma questa è non solo bella ma anche molto più importante. Puro istinto, quando ho visto arrivare la palla di Mateju scendere verso di me ero di spalle alla porta non ci ho pensato due volte e ci ho provato. La cosa importante - ha aggiunto l'ex Padova - è che sia servito alla squadra per il risultato finale."