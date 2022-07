Serie B, Semplici: “Con Palermo, Genoa e Cagliari sarà un torneo cadetto di livello”

Leonardo Semplici , ex tecnico di Pisa , Spal e Cagliari , ha fatto un affresco sul prossimo campionato di Serie B , che domani presenterà i calendari per la nuova stagione calcistica 2022-2023 ( LEGGI QUI ). Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore nativo di Firenze ai microfoni di TuttoB.com.

"La prossima Serie B? Sarà un campionato affascinante e bellissimo ma, al contempo, estremamente difficile. Ci sono club blasonati e molto importanti per il torneo cadetto, che punteranno con decisione la scalata verso la Serie A. Basti pensare a Genoa e Cagliari, appena retrocesse, ma anche il Pisa di Maran. Poi ci sono squadre con una grande storia calcistica alle spalle come Palermo, Bari, Parma e Brescia, senza dimenticare il Benevento… Ci sarà anche qualche sorpresa, sia in positivo che in negativo; come sempre. Sarà una Serie B di livello, certamente superiore rispetto alle edizioni passate".