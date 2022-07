Serie B, domani i sorteggi dei calendari: orari e dove seguirli in tv e streaming

Dalla suggestiva Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (o Teatro Anassilaos) di Reggio Calabria, si conosceranno i relativi turni di campionato che metteranno a confronto settimana dopo settimana le 2o formazioni iscritte al torneo cadetto. Un campionato particolarmente affascinante quello che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Dalle retrocesse Genoa , Venezia e Cagliari , con dichiarate ambizioni di voler tornare nella massima serie, passando per le già consolidate Parma , Spal , Benevento , Brescia , Pisa, Cittadella, Perugia , Ascoli , Como, Reggina, Ternana, Cosenza e Frosinone . Senza dimenticare le neo promosse dalla Lega Pro : Palermo , Modena, Bari e l'esordiente Südtirol , alla sua prima apparizione in Serie B .

Tanto blasone dunque in questa edizione della seconda serie di calcio italiano, che vedrà presentare domani le 38 giornate del prossimo torneo cadetto. Massima visibilità per l'evento in programma a Reggio Calabria, con la cerimonia verrà trasmessa alle ore 20:30 dai broadcaster ufficiali del campionato di Serie B: Sky, Dazn ed Helbiz. Inoltre, sarà possibile seguire la presentazione del calendario della Serie BKT 2022-2023 su Radio Norba, che trasmetterà l’evento in diretta radiofonica e sui canali YouTube di Dazn e della Reggina 1914.