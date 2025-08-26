Serie B, Rinaudo: “Le favorite? Il Palermo ha fatto un mercato importante, il Venezia e il Monza….”

Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo del Palermo, oltre che soffermarsi su Giacomo Corona, si è soffermato anche sul campionato di B, in un'intervista a TMW: “Il mercato e la prima giornata confermano i pronostici. Le grandi, dal Monza al Palermo fino all’Empoli e il Venezia, non hanno deluso. Il Palermo ha fatto un mercato importante, il Venezia è molto forte. E mi è piaciuto molto il mercato del Modena. Il Monza ha una squadra già importante, potrà migliorarla in base a chi andrà via. Mi è piaciuta la Juve Stabia, ripartire dopo un campionato eccezionale non era facile. Ha messo dentro calciatori forti e l’allenatore, Abate, è molto bravo”.