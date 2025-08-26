Ex Palermo, Rinaudo: “Corona con Inzaghi può crescere e migliorare sotto ogni aspetto”

Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo per 2 stagioni, ha rilasciato un'intervista a TMW soffermandosi sul talento rosanero, Giacomo Corona: "È stato fatto un buon lavoro con un calciatore che ha delle qualità fisiche e tecniche. Risalta la sua struttura, ma anche sotto il punto di vista tecnico ha delle qualità importanti. Sa far giocare bene la squadra, rifinire l’azione. Credevo che dopo l’ultimo anno di Primavera, dopo l’esordio in Serie C, fosse giusto andare in una Primavera 1. Andò al Torino. L’anno dopo all’Empoli e si è rivelata la scelta giusta. Ha fatto una ventina di gol. Poi mi chiamò Moreno Zocchi: Pontedera era il posto giusto per dare continuità. Un posto dove puntano sui giovani. L’anno scorso ha disputato un campionato importante. E oggi è un calciatore con caratteristiche difficili da trovare. Con Inzaghi può crescere e migliorare sotto ogni aspetto. Sono molto contento del suo esordio che sento un po’ mio, sono felice e gli auguro di ottenere sempre più risultati importanti”.