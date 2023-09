Serie B, pari tra Parma e Sampdoria. Ok Como, 2-2 tra Bari e Catanzaro. La classifica

Si conclude questa sesta giornata di Serie B con i posticipi delle 16:15 di domenica. Vince ancora il Como che dopo la rimonta in extremis contro la Ternana stavolta in scioltezza supera il Cittadella con un netto 0-3. Pari e spettacolo tra Bari e Catanzaro, con la doppietta di uno scatenato Koutsoupias a rispondere alle reti di Sounas e Verna. Il big match di questo turno, tra Parma e Sampdoria, si è concluso sull'1-1. La formazione di Andrea Pirlo ha sfiorato l'impresa al "Tardini" conducendo per buona parte di gara grazie alla rete del solito Pedrola, tuttavia i ducali hanno riagguantato il pareggio nei minuti finali.

Il Como sale a quota dieci ed approfitta del passo falso del Palermo contro il Cosenza per agganciare i rosanero. Terzo punto per la Sampdoria che non riesce ancora a schiodarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Parma non perde il primato con quattordici punti. Il Catanzaro va ad undici e stacca di una lunghezza il Palermo, con il Bari che aggiunge un mattoncino a quota otto.