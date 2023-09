VIDEO Udinese-Fiorentina 0-2, clamoroso Lucca: l’ex Palermo sbaglia gol a porta vuota

Lorenzo Lucca non riesce ancora a trovare il primo centro in Serie A. L'Udinese cade alla Dacia Arena contro la Fiorentina.

L'Udinese non riesce a decollare mentre la Fiorentina è inarrestabile. La compagine di Vincenzo Italiano si è imposta alla Dacia Arena grazie alle reti di Martinez Quarta nel primo tempo e di Giacomo Bonaventura a pochi minuti dalla fine del match. Tuttavia, prima della rete dell'ex Milan e Atalanta, i friulani erano riusciti a costruire una preziosissima palla gol in contropiede con Lorenzo Lucca che non è riuscito clamorosamente ad indirizzare la sfera verso la porta avversaria rimasta praticamente sguarnita.