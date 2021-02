Serie B, Monza-Pisa 0-2: Palombi show al “Brianteo”. Brocchi si arrende a D’Angelo. La classifica

Zero a due, è questo il risultato maturato nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie B che ha visto messe di fronte Monza e Pisa.

Monza, Picozzi collabora con il club di Berlusconi: “Parlai con Galliani ai tempi del Milan, il calcio una passione. Ecco il mio ruolo”

Brutta e pesante sconfitta quella rimediata dal Monza allo stadio ‘Brianteo‘. Notte fonda sin dai primi minuti del match per la franchigia lombarda stordita nei primi dodici minuti dalla doppietta personale realizzata dall’attaccante in prestito dalla Lazio, Simone Palombi. Il centravanti del Pisa ha trovato due gol fotocopia prima al settimo minuto di gioco, poi al dodicesimo, ma il copione è stato lo stesso: Luca Mazzitelli inventa e il bomber non sbaglia, infilando per due volte sul secondo palo l’incolpevole Michele De Gregorio. Al sessantacinquesimo da segnalare un calcio di rigore fallito da Kevin Prince Boateng che sbaglia per la seconda volta dagli undici metri in campionato nella stessa porta. Prima Alessandro Plizzari, portiere della Reggina, adesso l’estremo difensore del Pisa, Stefano Gori, entrambi scuola Milan hanno ipnotizzato l’ex jolly offensivo di Barcellona e Fiorentina.

Sampdoria-Fiorentina, si ferma di nuovo Ribéry: Borja Valero o Eysseric. Ecco i dubbi di Prandelli

Servita su un piatto d’argento dunque la possibilità all’Empoli di allungare sulla squadra di Cristian Brocchi che rischia anche di essere superata in classifica da Chievo e Salernitana. La compagine guidata da Luca D’Angelo invece si è portata con questo successo nella parte sinistra della classifica, continuando a sognare un ipotetico piazzamento all’interno delle sei squadre che disputeranno i play off a fine stagione. Di seguito, la classifica di Serie B aggiornata.