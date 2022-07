Serie B, l’ex Palermo Rispoli trova una squadra da svincolato. Vicinissimo il Cosenza

Il Cosenza ha scelto Rispoli come nuovo laterale. Firma dell'ex Palermo vicina

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative con il Parma , Andrea Rispoli non ha rinnovato il proprio contratto con il club ducale.

Il laterale ex Palermo si è dunque svincolato, ed ha anche assistito ai playoff della sua ex squadra al "Renzo Barbera", alla ricerca di un nuovo club che gli permettesse di continuare a giocare in Serie B. Dopo un sondaggio da parte del neopromosso Sudtirol, Rispoli sembra ad un passo dalla firma con il Cosenza, club che ha vinto la finale playout contro il Vicenza di Francesco Baldini, secondo quanto riportato da tifocosenza.it. Il classe 1988 è vicino alla firma di un contratto fino al 2023.