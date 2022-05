Palermo-Virtus Entella 2-2, presenti al “Barbera” anche La Gumina, Broh e Rispoli

Broh, Rispoli ed Antonino La Gumina, oggi presenti al Renzo Barbera, per sostenere i rosanero nel match contro la Virtus Entella

Avvistati durante il match di questa sera tra Palermo e Virtus Entella, al Renzo Barbera, gli ex rosanero Jérémie Broh, Antonino La Gumina ed Andrea Rispoli. I tre calciatori di Sudtirol, Como e Parma hanno deciso di sostenere la loro vecchia squadra nel match valido per l'accesso alle final four dei playoff di Serie C, a cui i siciliani prenderanno parte nel doppio confronto con la FeralpiSalò di Vecchi.