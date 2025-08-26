Leo Stulac, calciatore attualmente in forza alla Reggiana ma di proprietà del Palermo, secondo quanto riportato da TMW potrebbe andare all'Union Brescia.
Serie B, Leo Stulac potrebbe lasciare la Reggiana
Il calciatore attualmente di proprietà del Palermo potrebbe lasciare la Serie B
Il club lombardo, nato dopo il fallimento del Brescia, è molto ambizioso, e lo sloveno potrebbe rappresentare un ottimo colpo per puntare alla promozione in Serie B.
