Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol serie b Serie B, Leo Stulac potrebbe lasciare la Reggiana

Calciomercato

Serie B, Leo Stulac potrebbe lasciare la Reggiana

Calciomercato Palermo
Il calciatore attualmente di proprietà del Palermo potrebbe lasciare la Serie B
⚽️

Leo Stulac, calciatore attualmente in forza alla Reggiana ma di proprietà del Palermo, secondo quanto riportato da TMW potrebbe andare all'Union Brescia.

Il club lombardo, nato dopo il fallimento del Brescia, è molto ambizioso, e lo sloveno potrebbe rappresentare un ottimo colpo per puntare alla promozione in Serie B.

Leggi anche
Serie B, Leo Stulac potrebbe lasciare la Reggiana
Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran...

© RIPRODUZIONE RISERVATA