Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran rapporto”

Le parole

Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran rapporto”

Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran rapporto” - immagine 1
Il centrocampista ha rilasciato un'intervista soffermandosi sull'azione che ha portato alla rete decisiva per la vittoria contro la Reggiana
⚽️

Jacopo Segre ha rilasciato un'intervista al Giornale di Sicilia, soffermandosi sull'azione che ha portato al 2-1, siglato da Niccolò Pierozzi su assist del centrocampista:

"È stata una grande azione che ha finalizzato Nico con un grande stop e un grande tiro. Siamo andati in vantaggio ed è stato un bel colpo da parte mia, grande invenzione che ho reagito distinto sapendo che Nicolo aveva chiesto l'1-2 e sapevo già che lui fosse andato in quella porzione di campo. La palla è arrivata precisa e sono felice così, siamo felici così, che ha portato la squadra in vantaggio. Pierozzi ti porterà cena per ringraziarti dell'assist, avete già concordato? Sì, infatti abbiamo un gran rapporto e scherziamo sempre, sia lui che mi fa l'assist. Dopo questo colpo di tacco per forza gli portavo almeno una cena. Me la offri o no? Speriamo di sì".

Leggi anche
Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran...
Venezia, un big lascia per la Serie A: il Parma chiude per Oristanio

© RIPRODUZIONE RISERVATA