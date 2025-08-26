Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran rapporto”

"È stata una grande azione che ha finalizzato Nico con un grande stop e un grande tiro. Siamo andati in vantaggio ed è stato un bel colpo da parte mia, grande invenzione che ho reagito distinto sapendo che Nicolo aveva chiesto l'1-2 e sapevo già che lui fosse andato in quella porzione di campo. La palla è arrivata precisa e sono felice così, siamo felici così, che ha portato la squadra in vantaggio. Pierozzi ti porterà cena per ringraziarti dell'assist, avete già concordato? Sì, infatti abbiamo un gran rapporto e scherziamo sempre, sia lui che mi fa l'assist. Dopo questo colpo di tacco per forza gli portavo almeno una cena. Me la offri o no? Speriamo di sì".