Jacopo Segre ha rilasciato un'intervista al Giornale di Sicilia, soffermandosi sull'azione che ha portato al 2-1, siglato da Niccolò Pierozzi su assist del centrocampista:
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Le parole
Palermo, Segre: “Il colpo di tacco è stata una grande invenzione, con Pierozzi ho un gran rapporto”
Il centrocampista ha rilasciato un'intervista soffermandosi sull'azione che ha portato alla rete decisiva per la vittoria contro la Reggiana
"È stata una grande azione che ha finalizzato Nico con un grande stop e un grande tiro. Siamo andati in vantaggio ed è stato un bel colpo da parte mia, grande invenzione che ho reagito distinto sapendo che Nicolo aveva chiesto l'1-2 e sapevo già che lui fosse andato in quella porzione di campo. La palla è arrivata precisa e sono felice così, siamo felici così, che ha portato la squadra in vantaggio. Pierozzi ti porterà cena per ringraziarti dell'assist, avete già concordato? Sì, infatti abbiamo un gran rapporto e scherziamo sempre, sia lui che mi fa l'assist. Dopo questo colpo di tacco per forza gli portavo almeno una cena. Me la offri o no? Speriamo di sì".
© RIPRODUZIONE RISERVATA