Serie B, Juve Stabia-Virtus Entella 1-1: il cuore delle vespe batte Forte, pari nella sfida tra Caserta e Boscaglia

Juve Stabia ed Entella aprono la trentatreesima giornata di Serie B.

Juve Stabia-Entella, Caserta sfida Boscaglia: dove vederla, quote dei bookmakers e probabili formazioni

Match estremamente delicato per la compagine campana precipitata in zona playout dopo le quattro sconfitte consecutive rimediate dalla ripresa dell’attività agonistica post lockdown. La formazione guidata da Fabio Caserta è rimasta ai blocchi di partenza dopo la lunga sosta figlia dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ed è alla disperata ricerca di punti salvezza dopo la stucchevole striscia negativa.

Al “Romeo Menti” le vespe si trovano di fronte una Virtus Entella serena, tatticamente organizzata e capace di creare diversi grattacapi ai padroni di casa. Gli stabiesi sono comprensibilmente tesi e contratti nella prima parte di match, in virtù dell’importanza della posta in palio e delle fisiologiche scorie psicologiche lasciate in dote dal poker di sconfitte che ha complicato, in modo probabilmente inatteso, la posizione di classifica. La gara si mette in salita nello scorcio finale della prima frazione quando Mazzitelli, complice una sfortunata deviazione di Addae, porta in vantaggio gli ospiti. Doccia fredda che complica ulteriormente un quadro già critico per i ragazzi di Caserta che chiudono il primo tempo sotto di un gol e provano a riordinare le idee nell’intervallo. La reazione stabiese nella ripresa è veemente sotto il profilo agonistico e caratteriale, la Juve Stabia tira fuori l’orgoglio ed implementa ritmo ed intensità della sua manovra al fine di raddrizzare il risultato. Un espulsione per parte al minuto 54: Coppolaro e Canotto vengono spediti anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara per reciproche scorrettezze. Al minuto 67, Sala stende Bifulco in area di rigore e l’arbitro decreta il penalty in favore dei padroni di casa: Forte trasforma il tiro dagli undici metri e riporta il punteggio in parità. Nonostante il forcing finale, la Juve Stabia non riesce a trovare il gol da tre punti, il match si conclude in parità e consente quanto meno agli uomini di Caserta di tornare a muovere la classifica in attesa che si completi il turno. Un punto che non fornisce chissà quale slancio in classifica in ottica salvezza ma costituisce uno step significativo per una squadra reduce da quattro sconfitte di fila. La permanenza in categoria resta un obiettivo non semplice da perseguire ma il carattere e la voglia di reazione mostrate dalla Juve Stabia nella ripresa rappresentano certamente un segnale significativo in tal senso. La sfida tra due dei principali candidati a sedere sulla panchina del Palermo nella prossima stagione, Fabio Caserta e Roberto Boscaglia, termina con la divisione della posta tra le rispettive compagini.

