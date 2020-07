Juve Stabia-Entella, Caserta sfida Boscaglia: dove vederla, quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Juve Stabia-Virtus Entella.

Il match, in programma alle ore 18.45 allo Stadio “Romeo Menti”, aprirà la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Fabio Caserta, dunque, fra poco più di tre ore sfiderà Roberto Boscaglia: una gara che vedrà protagonisti i due allenatori accostati al Palermo nelle ultime settimana in vista della prossima annata. L’obiettivo dei padroni di casa, reduci da quattro sconfitte di fila, sono certamente i tre punti per provare ad allontanarsi il più possibile dalla zona rossa della classifica. La volontà dell’Entella, invece, resta quella di avvicinarsi ai playoff.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky) e su Dazn. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una partita leggermente in favore della compagine ligure, reduce dal pareggio maturato contro il Chievo Verona fra le mura amiche. Il segno 2, infatti, è offerto a 2.55, il segno X a 3.15 e, infine, il segno 1 a 2.80.

Le probabili formazioni:

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Izco, Calvano, Mallamo; Canotto, Forte, Di Mariano. All.: Fabio Caserta.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; De Luca, Morra. All.: Roberto Boscaglia.