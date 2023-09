Serie B, Giudice Sportivo: maxi multa per Parma e Reggiana. Ammenda anche al Palermo

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PARMA per avere, nel corso del primo tempo,

lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, alcune

costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata

ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso

ad interrompere la gara più volte per circa sei minuti; sanzione attenuata ex art. 29,

Tra le società multate per quanto riguarda l'ultima giornata di Serie B risulta anche il Palermo, impegnato con la Feralpisalò. Ecco spiegati i motivi:

"Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una oggetto di piccole dimensioni e nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica con il tappo; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS."