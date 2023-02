Serie B, dg Brescia: “Caso Reggina? Per noi e altri club va esclusa dal campionato”

Non si spengono i riflettori sul caso Reggina. Gli amaranto, infatti, hanno effettuato tutti i pagamenti per la gestione ordinaria ma non i contributi IRPEF. Il mancato pagamento di questi ultimi dovrebbe essere di 2.9 milioni ma non si sa a quante mensilità ammonta. Violazione che dovrebbe portare al deferimento ed al -2 in classifica, non è da scongiurare tuttavia l'ipotesi esclusione dal campionato in virtù dei bimestri saltati. Un argomento su cui anche il dg del Brescia, Luigi Micheli, ha parlato durante la conferenza stampa svoltasi ieri pomeriggio.