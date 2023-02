Serie B, Cheddira in gol: capocannoniere della classifica marcatori, staccato Brunori

Questa la classifica marcatori della Serie B, con Brunori con una gara in meno

C'è anche la firma di Walid Cheddira nella sofferta vittoria del Bari contro la Spal di Daniele De Rossi che ha anche fatto esordire uno straripante Radja Nainggolan. Dopo il turno contro il Perugia saltato per squalifica vista la precedente espulsione rimediata al "Renzo Barbera" contro il Palermo, l'attaccante marocchino è tornato in campo siglando il momentaneo 0-3 per la formazione di Mignani.