Spal-Bari 3-4, esordio magnifico per Nainggolan: gol, assist ma rimonta solo sfiorata

Sotto di due reti, la compagine spallina ha subìto anche la rete dello 0-3 in pochi secondi grazie al solito Cheddira. Alla prima occasione utile, il centrocampista belga ex Inter e Cagliari è riuscito a muoversi in uno spazio stretto dal lato corto dell'area di rigore, marcato da due avversari, servendo un pallone morbido solo da spingere in porta per Moncini che ha accorciato le distanze. Sembrava aver spezzato, tuttavia, ogni speranza di una possibile rimonta il colpo di testa vincente dell'ex di turno, Antenucci, che aveva realizzato il gol del poker per i "galletti". La formazione di De Rossi si è affidata alla grinta ed all'esperienza di Nainggolan che con un violento destro sotto la traversa ha rimesso nuovamente in piedi la partita. Sulle ali dell'entusiasmo, la SPAL è riuscita a realizzare anche il gol del 3-4 con Celia ma la compagine allenata da Michele Mignani è riuscita a tenere il pallino del gioco sul finale di gara per evitare un pareggio che nessuno avrebbe pronosticato prima della prima occasione capitata al "ninja".