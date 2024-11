Serie B, Allungano le prime tre. Malissimo il Palermo: tutto sulla 12ª giornata

La Carrarese continua il suo ottimo momento, sesto risultato utile di fila grazie al pareggio 0-0 contro la Juve Stabia e 10 punti nelle ultime sei. I toscani vanno a 13 punti , appagliati con altre quattro squadre: la Reggiana , dopo il pareggio contro il Bari in rimonta negli ultimi dieci minuti, La Salernitana dopo il pari contro il Cosenza , e le sconfitte di Mantova e Sudtirol , che hanno portato al cambio in panchina degli altoatesini da Valente e Zaffaroni .

Vince in extremis il Cittadella contro il Palermo e riesce ad uscire dalla zona caldissima, andando a 12 punti al diciasettesimo posto. Il Cosenza trova un buon pareggio a Salerno per 1-1 e va a 11 punti (sul campo 15). Continua il brutto momento del Modena che perde anche contro lo Spezia per 1-0, sconfitta che ha portato all'esonero di Bisoli. I canarini scendono al penultimo posto con 11 punti. Ancora all'ultimo posto il Frosinone, che pareggia la terza partita di fila per 0-0 contro il Catanzaro e si porta a 9 punti.