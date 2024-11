Palermo, si pensa già al mercato di gennaio? Piace un portiere dell’Inter

Dopo un inizio complicato con soli 16 punti in 12 partite ai rosanero servirà qualcosa di importante a gennaio per rialzarsi e puntare concretamente alla promozione. Secondo quanto riportato da "tuttomercatoweb" un nome il lista per gennaio è quello di Ionut Radu , portiere classe 1997 dell' Inter .

UN PORTIERE INTERNAZIONALE

Dopo aver fatto l'anno scorso il secondo in Premier League il portiere è tornato all'Inter, che gli cerca una sistemazione. L'idea del Palermo sarebbe quella di prendere il rumeno per affiancarlo a Desplanches e aumentare la concorrenza in quel ruolo. Il '97 vanta 63 presenze in Serie A e 22 in Serie B. All'estero ha collezionato 17 presenze in Ligue 1 e 2 in Premier.