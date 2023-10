Serie B, 9ª giornata: Parma perde a Venezia, Palermo a -1 dalla vetta. Pari Sampdoria

Il big match di questa giornata è stato senz'altro il confronto tra lagunari e ducali che ha visto la vittoria della formazione allenata da Paolo Vanoli per 3-1. Crociati ko per la prima volta in questo campionato e che sentono il fiato sul collo del Palermo vittorioso a Modena, con i rosa distanti solamente un punto dal vertice ma con anche una gara disputata in meno. La Sampdoria non riesce ancora a vincere ed anzi rischia il ko al "Del Duca" con il primo gol in bianconero di Nestorovski. Borini raggiunge il pareggio ad Ascoli realizzando il proprio calcio di rigore ma la società valuterà comunque l'operato del tecnico Pirlo in questa imminente sosta. Pari e spettacolo tra Cittadella e Ternana che si dividono la posta in palio con un 2-2 finale.