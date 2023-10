Serie B, 9ª giornata: vincono Catanzaro e Palermo, pari per il Bari. La classifica

Dopo il pari tra Brescia e Feralpisalò, sono quattro le gare andate in scena oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 14:00, in attesa delle tre sfide in programma alle ore 16:15 (Ascoli-Sampdoria, Cittadella-Ternana e Venezia-Parma). Ennesima sconfitta in campionato per il Lecco, battuto dal Cosenza fra le mura dello Stadio "San Vito-Gigi Marulla". Vince il Palermo sul campo del Modena, con la squadra di Bianco in inferiorità numerica dal primo tempo dopo il rosso diretto a Oukhadda. Matteo Brunori e compagni, dunque, volano momentaneamente -1 dalla capolista Parma e con una partita ancora da recuperare. Secondo ko di fila per il Sudtirol che, dopo aver perso al "Barbera" contro il Palermo, cade in casa contro il Catanzaro. Pari tra Reggiana e Bari.